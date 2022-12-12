Далич: Матч с Аргентиной на ЧМ-2018 нельзя сравнивать с полуфиналом ЧМ

Главный тренер сборной Хорватиисравнил матч со сборной Аргентиной на ЧМ в России (3:0) и предстоящий полуфинал в Катаре.

«Впереди нас ждёт новый матч, отличающийся от того, который был четыре года назад. Та игра была не на вылет.

Мы хорошо провели ту игру, реализовали все свои моменты, были компактными, боевыми и крепкими, но тот матч не имеет ничего общего с завтрашним.

Ставки очень высоки для обеих команд, никакой экономии сил завтра не будет.

Я жду красивый и напряжённый матч, надеюсь на честную игру с обеих сторон», — приводит слова Далича Index.

Сборная Хорватии встретится с Аргентиной в полуфинале ЧМ 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.