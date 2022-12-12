Анчелотти высоко оценил игру Модрича на чемпионате мира

Главный тренерответил на вопрос о том, кого из футболистов можно выделить на чемпионате мира в Катаре.

Специалист отметил, что вратари играют решающие роли на ЧМ-2022.

«Я думаю, что важно особенно выделить качество вратарского исполнения, особенно в серии послематчевых пенальти. Боно, Ливакович и Мартинес сыграли решающую роль.

Также хочется прокомментировать тонкость, которую продемонстрировал Неймар в своём голе за Бразилию в матче с Хорватией.

И, конечно же, эффектное выступление Луки Модриче в этой же встрече с бразильцами. Он мастер футбола, особенно в центре поля.

Также хочу выделить фантастическую самоотдачу и отношение к игре сборной Марокко. Мои им поздравления», — написал Анчелотти на своей странице в социальных сетях.

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале чемпионата мира 13 декабря, а Французы сыграют с Марокко 14 числа. Начало встреч — в 22:00 мск.