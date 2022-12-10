Юран: Роналду вряд ли выйдет с первых минут

Бывший главный тренерпредположил, что форвардне выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала ЧМ с Марокко.

«Понятно, что Роналду — это суперзвезда. Но как тренер я бы не менял состав. Если в прошлом матче команда хорошо играет и забивает, то большинство тренеров не трогает состав.

Думаю, Роналду вряд ли выйдет с первых минут.

Тренер показал, что для него в первую очередь важен результат и на первом месте стоит коллектив.

Моё мнение, что Роналду начнёт матч с Марокко на скамейке», — сказал Юран Чемпионату.

Матч 1/4 финала ЧМ между сборными Португалии и Марокко состоится 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.