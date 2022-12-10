Главный тренер сборной Марокко: Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания

Главный тренер сборной Мароккоподвел итоги матча 1/4 финала ЧМ-2022 с(1:0).

«Мы встречались с отличной португальской командой.

Мы нацеливаемся на максимальный результат. Наш капитан получил травму, но у нас бьется каждый футболист.

Перед игрой я сказал игрокам, что мы должны написать историю Африки. И мы это сделали. Мы прошли дальше, отталкиваясь от своих сильных сторон.

Мы задавались вопросом, когда же мы преодолеем этот этап, и вот нам это удалось. Но мы еще не закончили.

Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания. Это очень техничная команда.

Я не понимаю, как люди могут нас критиковать. Мы играем так, как можем, используем то оружие, которое у нас имеется», — сказал Реграги RMC Sport.