Главный тренер сборной Марокко: Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания

Валид Реграги Фото: globallookpress.com
«Мы встречались с отличной португальской командой.
Мы нацеливаемся на максимальный результат. Наш капитан получил травму, но у нас бьется каждый футболист.
Перед игрой я сказал игрокам, что мы должны написать историю Африки. И мы это сделали. Мы прошли дальше, отталкиваясь от своих сильных сторон.
Мы задавались вопросом, когда же мы преодолеем этот этап, и вот нам это удалось. Но мы еще не закончили.
Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания. Это очень техничная команда.
Я не понимаю, как люди могут нас критиковать. Мы играем так, как можем, используем то оружие, которое у нас имеется», — сказал Реграги RMC Sport.