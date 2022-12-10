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    Главный тренер сборной Марокко: Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания

    Футбол Сборная Марокко Сборная Португалии Португалия Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Португалией (1:0).

    Валид Реграги
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    Валид Реграги

    «Мы встречались с отличной португальской командой.

    Мы нацеливаемся на максимальный результат. Наш капитан получил травму, но у нас бьется каждый футболист.

    Перед игрой я сказал игрокам, что мы должны написать историю Африки. И мы это сделали. Мы прошли дальше, отталкиваясь от своих сильных сторон.

    Мы задавались вопросом, когда же мы преодолеем этот этап, и вот нам это удалось. Но мы еще не закончили.

    Португалия создала нам гораздо больше проблем, чем Испания. Это очень техничная команда.

    Я не понимаю, как люди могут нас критиковать. Мы играем так, как можем, используем то оружие, которое у нас имеется», — сказал Реграги RMC Sport.

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