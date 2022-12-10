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    Клинсманн: Раньше лучший пенальтист задавал настроение. Неймар должен был бить первым

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    Экс-наставник сборных Германии и США Юрген Клинсманн считает, что лидеру сборной Бразилии Неймару следовало бить первый пенальти в матче с Хорватией.

    Неймар
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    Неймар

    Бразилия уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 2:4. Форвард «ПСЖ» должен был исполнить пятый удар, но очередь до него не дошла.

    «У них были совершенно разные подходы. Раньше лучший пенальтист задавал настроение.

    По-моему, Неймар должен был исполнять первый пенальти, чтобы задать настроение.

    Динамика игры действительно изменилась после гола Хорватии, перед самым концом дополнительного времени.

    Что творится в голове, если ты бразильский игрок — тебе становится страшно. Вся нация ждет, что ты справишься, а ты паникуешь.

    Ты нервничаешь гораздо больше, потому что нет времени, чтобы прийти в себя», — сказал Клинсманн в интервью BBC Sport.

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