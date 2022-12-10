Клинсманн: Раньше лучший пенальтист задавал настроение. Неймар должен был бить первым

Экс-наставник сборных Германии и СШАсчитает, что лидеру сборной Бразилииследовало бить первый пенальти в матче с Хорватией.

Бразилия уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 2:4. Форвард «ПСЖ» должен был исполнить пятый удар, но очередь до него не дошла.

«У них были совершенно разные подходы. Раньше лучший пенальтист задавал настроение.

По-моему, Неймар должен был исполнять первый пенальти, чтобы задать настроение.

Динамика игры действительно изменилась после гола Хорватии, перед самым концом дополнительного времени.

Что творится в голове, если ты бразильский игрок — тебе становится страшно. Вся нация ждет, что ты справишься, а ты паникуешь.

Ты нервничаешь гораздо больше, потому что нет времени, чтобы прийти в себя», — сказал Клинсманн в интервью BBC Sport.