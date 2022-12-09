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    Нападающий «Урала»: Нидерланды пройдут Аргентину, если выключат из игры Месси

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    Нападающий «Урала» Рай Влут поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных Нидерландов и Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Пройдут ли Нидерланды аргентинцев? Думаю, да. У нас есть большие шансы одержать победу в этом матче.

    У нас сильная команда с качественной защитой. Если у сборной Нидерландов получится выключить Месси из игры, то есть все шансы обыграть аргентинцев и пройти в полуфинал.

    У нас тоже есть хорошие футболисты в атаке, которые могут забить, а сама нидерландская сборная более сплоченная и независящая от одного игрока команда. А Аргентина, по мне, это только Лионель Месси.

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    • Нидерландцам стоит быть сконцентрированными весь матч. Надо контролировать Месси всю игру, только тогда у нас будет преимущество над южноамериканцами. Надеюсь, у ребят все получится и наша сборная выйдет в полуфинал», — приводит слова Влута Sport24.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Нидерланды — Аргентина

    Матч Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря, начало — в 22:00 мск.

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