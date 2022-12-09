Петкович поделился эмоциями после победы над Бразилией на ЧМ

Нападающий сборной Хорватиидал комментарий после победы в матче 1/4 финала ЧМ с Бразилией (1:1, 4:2 по пен.).

Футболист забил единственный гол в ворота Бразилии за все 120 минут матча.

«Я до сих пор не знаю, как забил. В тот момент я готов был выпрыгнуть из своей кожи...

Я не могу описать. Самый ценный гол в моей жизни.

Мой отец всегда мне говорил, что я забью. Может, мне стоит слушать его почаще. Ливакович делает серию пенальти легкой для всех нас, когда отражает первый мяч.

Была драма и небольшая волнение, но мы показали, насколько мы хороши», — приводит слова Петковича Index.

Сборная Хорватии второй раз подряд выходит в полуфинал чемпионата мира.