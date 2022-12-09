Габулов: Сборная России легко бы пробилась на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо»считает, что у национальной команды не было бы проблем с выходом в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Ранее известный комментатор Константин Генич предположил, что Россия на ЧМ‑2022 выступила бы как сборная Катара.

«При всем уважении к Косте нельзя делать такие высказывания, это в первую очередь говорит о непрофессионализме человека, который пытается выстраивать такие виртуальные сравнения. Только поле может определить, кто и что из себя представляет.

Неправильно занижать уровень нашей сборной. В том, что она оказалась в нынешней ситуации, не ее вина. Считаю, Россия легко бы пробилась в финальную часть чемпионата мира [через "стыки"].

Мы бы нашли время хорошо подготовиться, сыграться и при грамотной физической, тактической и моральной базе могли показать результат. Это мое мнение», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.