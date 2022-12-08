Тите: Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии

Главный тренер сборной Бразилииответил на вопрос о праздновании голов футболистов сборной Бразилии.

«Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я как тренер несу ответственность.

Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии, наш образ жизни, я не буду комментировать их слова.

Я уважаю нашу культуру и команду, в которой работаю. Это бразильская культура, и она не умаляет никакой другой.

Это наш образ жизни. Те, с кем я работаю, знают меня и то, как всё устроено за кулисами. И если мне придётся танцевать, я буду это делать.

Просто мне надо больше упражняться», — приводит слова Тите Globo.

Следующий матч сборная Бразилии сыграет против Хорватии в 1/4 финала ЧМ 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.