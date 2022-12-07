Дани Алвес: Месси — это и есть Аргентина

Защитник сборной Бразилииоценил игру капитана сборной Аргентинына чемпионате мира в Катаре.

Сборные Бразилии и Аргентины могут встретиться в полуфинале ЧМ-2022.

«На данный момент Месси — это и есть Аргентина. Все идет через него, любой мяч проходит через его ноги.

Я вижу, что он в сумасшедшей форме. Он, без сомнения, входит в число игроков, с которыми нужно считаться на этом чемпионате мира.

Но мы не должны думать о полуфинале. Сначала нас ждет четвертьфинал с Хорватией», — приводит слова Алвеса Voetbal International.

Сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами, а Бразилия встретится с Хорватией.