Дани Алвес: Месси — это и есть Аргентина

Дани Алвес Фото: globallookpress.com
Сборные Бразилии и Аргентины могут встретиться в полуфинале ЧМ-2022.
«На данный момент Месси — это и есть Аргентина. Все идет через него, любой мяч проходит через его ноги.
Я вижу, что он в сумасшедшей форме. Он, без сомнения, входит в число игроков, с которыми нужно считаться на этом чемпионате мира.
Но мы не должны думать о полуфинале. Сначала нас ждет четвертьфинал с Хорватией», — приводит слова Алвеса Voetbal International.
Сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами, а Бразилия встретится с Хорватией.