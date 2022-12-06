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    Полузащитник Марокко: Было великолепно видеть, как все слаженно работают на поле

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    Полузащитник сборной Марокко Ромен Сес прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией (0:0, 3:0 по пен.).

    Ромен Сес
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    Ромен Сес

    «Мы хотели написать историю и теперь планируем продолжать расширять наши возможности.

    План на игру был выполнен. Было великолепно видеть, как все слаженно работают на поле.

    Мы рады за всех марокканцев. Мы знали, что это будет трудный матч, в котором нам придётся многим пожертвовать.

    Мы стиснули зубы и сделаем это снова в четвертьфинале», — приводит слова Сеса Mundo Deportivo.

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