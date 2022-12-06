Родри: Судейство в первом тайме матча с Марокко было скандальным

Хавбек сборной Испаниираскритиковал судейство матча ЧМ-2022 с командой Марокко.

Игра 1/8 финала, на которой работала бригада арбитров под руководством Фернандо Рапальини, завершилась победой Марокко по пенальти (0:0, 0:3 по пенальти).

Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

«Судейство в первом тайме было скандальным: на нас не было зафиксировано ни одного фола, а соперник получил много штрафных.

Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен, я больше не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам», — сказал футболист COPE.