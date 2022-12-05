Защитник сборной Польши Кэш: Только Уолкер может остановить Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Раньше я бы сказал, что Рахим Стерлинг был моим самым сильным противником. Когда я играл с "Манчестер Сити", он был великолепен.
Стерлинг быстрый, но я думаю, что Мбаппе наэлектризован. Он самый быстрый.
Кайл Уолкер обладает такой же скоростью, что и Мбаппе. Он лучший правый защитник Англии, он гораздо опытнее меня. Ему не нужны мои советы.
Так что если кто и остановит француза, так это Уолкер», — приводит слова Кэша Daily Mail.
Напомним, что сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ, где соперником французов стала Англия. Мбаппе является лучшим бомбардиров мундиаля в Катаре. На счету Килиана 5 голов и 2 результативные передачи.