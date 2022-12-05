Фердинанд заявил, что сборная Англии выиграет чемпионат мира в Катаре

Бывший защитниквысказался по поводу перспектив сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

«Я смотрел матч Франции с Польшей перед игрой с Англией, и я назвал их одними из фаворитов.

Но у французов не хватает пяти игроков основы из-за травм, так что эта сборная ослаблена. Посмотрев матч, я не испытываю никакого страха перед Францией. Страх внушает только Мбаппе.

Если англичане сдержат Мбаппе, они выиграют.

Примечательно, что Англия играла с чемпионами Африки — сборной Сенегала. Франция обыграла Польшу, которая очень плохо выступила на турнире.

Англия — лучшая команда, 100%. Думаю, что эта сборная станет чемпионом мира. Единственная команда, которая, как мне кажется, может дать бой Англии — это Бразилия.

У них есть характер и закалённые футболисты, способные на это», — приводит слова Фердинанда Metro.

Следующий матч сборная Англии проведет со сборной Францией 10 декабря. Начало встречи — 22:00 мск.