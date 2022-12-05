ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВалиева — чемпионка с одним прыжком. Что не так с новым ЧР по фигурному катанию?
  • 20:43
    • Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 чемпионата мира
  • 19:33
    • Романо: Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср»
  • 19:11
    • Ламбрехт назначен новым генеральным директором «Монако»
  • 18:38
    • ФИФА объявила о расследовании в отношении болельщиков сборной Сербии на ЧМ
  • 17:28
    • «Амур» всухую обыграл «Адмирал»
    Все новости спорта

    Фердинанд заявил, что сборная Англии выиграет чемпионат мира в Катаре

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу перспектив сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

    Рио Фердинанд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рио Фердинанд

    «Я смотрел матч Франции с Польшей перед игрой с Англией, и я назвал их одними из фаворитов.

    Но у французов не хватает пяти игроков основы из-за травм, так что эта сборная ослаблена. Посмотрев матч, я не испытываю никакого страха перед Францией. Страх внушает только Мбаппе.

    Если англичане сдержат Мбаппе, они выиграют.

    Примечательно, что Англия играла с чемпионами Африки — сборной Сенегала. Франция обыграла Польшу, которая очень плохо выступила на турнире.

    Англия — лучшая команда, 100%. Думаю, что эта сборная станет чемпионом мира. Единственная команда, которая, как мне кажется, может дать бой Англии — это Бразилия.

    У них есть характер и закалённые футболисты, способные на это», — приводит слова Фердинанда Metro.

  • Дневник ЧМ-2022. Шоу от Мбаппе, рекордный гол Жиру и потерявшийся Левандовский
  • О главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • Сегодня

    • Следующий матч сборная Англии проведет со сборной Францией 10 декабря. Начало встречи — 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы прагматично одолеют корейцев
  • Бразилия — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Фурия Роха» начинает и выигрывает!
  • Марокко — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Португалия шокирует Швейцарию и Роналду?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бразилия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Андрианяфитримо — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры