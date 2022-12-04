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    Вратарь сборной Аргентины: Месси — 99,9% команды, а мы та доля, которая пытается помочь ему

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    Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил вклад Лионеля Месси в успехи национальной команды.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Сборная Аргентины выиграла у Австралии (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Один из двух мячей «альбиселесте» забил Месси.

    «Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается.

    Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», — сказал Мартинес, слова которого приводит El Partidazo de COPE.

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