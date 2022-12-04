Вратарь сборной Аргентины: Месси — 99,9% команды, а мы та доля, которая пытается помочь ему

Голкипер сборной Аргентиныоценил вкладв успехи национальной команды.

Сборная Аргентины выиграла у Австралии (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Один из двух мячей «альбиселесте» забил Месси.

«Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается.

Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», — сказал Мартинес, слова которого приводит El Partidazo de COPE.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.