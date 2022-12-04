Дешам: Жиру — невероятный игрок, у него всегда есть настрой на борьбу

Главный тренер сборной Франциипосле победы в матче 1/ 8финала ЧМ-2022 с Польшей (3:1), отдал должное нападающему

Жиру открыл счет в матче, записав на свой счет 52-й гол за сборную. Таким образом, по этому показателю он обошел Тьерри Анри, у которого 51 мяч.

«Жиру — невероятный игрок, сейчас многие так говорят. Его много критиковали, но у Оливье есть настрой на борьбу.

Даже когда он не решает исход матча, он так же полезен для команды.

Как и любой центральный нападающий, он предпочитает коллективную победу, но победа с таким результативным счетом — это не пустяк», — приводит слова тренера Sky Sports.