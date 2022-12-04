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    Дешам: Жиру — невероятный игрок, у него всегда есть настрой на борьбу

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы в матче 1/ 8финала ЧМ-2022 с Польшей (3:1), отдал должное нападающему Оливье Жиру.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    Жиру открыл счет в матче, записав на свой счет 52-й гол за сборную. Таким образом, по этому показателю он обошел Тьерри Анри, у которого 51 мяч.

    «Жиру — невероятный игрок, сейчас многие так говорят. Его много критиковали, но у Оливье есть настрой на борьбу.

    Даже когда он не решает исход матча, он так же полезен для команды.

    Как и любой центральный нападающий, он предпочитает коллективную победу, но победа с таким результативным счетом — это не пустяк», — приводит слова тренера Sky Sports.

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