Аргентина — Австралия: счет 2:1, обзор голов

Во втором матче 1/8 финала чемпионата мира сборнаяобыграла командусо счетом 2:1.

Счет открыл Лионель Месси, который на 35-й минуте подхватил мяч в штрафной и в своем стиле пробил в дальний нижний угол.

На 57-й минуте Мэтт Райан привез гол в свои ворота. Вратарь австралийцев полез в обводку на двоих соперников, после чего Хулен Альварес завладел мячом и покатил в пустые ворота.

На 77-й минуте Крейг Гудвин сильным дальним ударом попал в Энцо Фернандеса, от которого мяч полетел в сетку ворот. Из-за рикошета Эмилиано Мартинес не сумел среагировать на угрозу.

Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала Аргентина — Австралия 2:1 Голы: 1:0 Лионель Месси (35'), 2:0 Хулиан Альварес (57'), 2:1 Энцо Фернандес Херемияс (автогол) (77') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 80'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 72'), Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес Херемияс, Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос, 80'), Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 71'), Лионель Месси, Алехандро Гомес (Лисандро Мартинес, 50') Австралия: Митчелл Дюк (Джейми Макларен, 72'), Райли Макгри (Крейг Гудвин, 58'), Киану Баккус (Айдин Хрустич, 58'), Джексон Ирвайн, Аарон Муй, Мэтью Леки (Гаранг Куол, 72'), Азиз Бехич, Кай Роулес, Гарри Суттар, Милош Дегенек (Фран Карачич, 72'), Мэтью Райан Предупреждения: Джексон Ирвайн (15'), Милош Дегенек (38')

Таким образом, сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Нидерландов. Голландцы ранее обыграли сборную США 3:1.