Нидерланды — США: счет матча 3:1, обзор голов

Счет был открыт на 10-й минуте. Быстрый выход в атаку получился у голландцев, Дензел Дюмфрис получил передачу у края штрафной и прострелил под второй темп, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол ворот.
В добавленное к первому тайму время Дюмфрис от правого края штрафной низом прострелил из-под защитника к 11-метровой отметке, где американская оборона не уследила за рывком Дейли Блинда, который ударом с ходу направил мяч в сетку ворот.
На 76-й минуте, после углового сборной США, Пулишич справа прострелил к линии вратарской голландцев, где Хаджи Райт сыграл на опережение, но под акцентированный удар не подстроился, а мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот.
А на 81-й минуте Блинд с левого фланга совершил зрячий заброс на дальний угол вратарской, откуда Дензел Дюмфрис беспрепятственно с лёта переправил мяч в сетку ворот.
В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем матча Аргентина — Австралия.