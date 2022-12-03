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    Гол и два ассиста Дюмфриса помогли Нидерландам обыграть США и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022

    Нидерланды — США: счет матча 3:1, обзор голов

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    Сборная Нидерландов одержала победу над командой США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 10-й минуте. Быстрый выход в атаку получился у голландцев, Дензел Дюмфрис получил передачу у края штрафной и прострелил под второй темп, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол ворот.

    В добавленное к первому тайму время Дюмфрис от правого края штрафной низом прострелил из-под защитника к 11-метровой отметке, где американская оборона не уследила за рывком Дейли Блинда, который ударом с ходу направил мяч в сетку ворот.

    На 76-й минуте, после углового сборной США, Пулишич справа прострелил к линии вратарской голландцев, где Хаджи Райт сыграл на опережение, но под акцентированный удар не подстроился, а мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот.

    А на 81-й минуте Блинд с левого фланга совершил зрячий заброс на дальний угол вратарской, откуда Дензел Дюмфрис беспрепятственно с лёта переправил мяч в сетку ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала
    Нидерланды — США 3:1
    Голы: 1:0 Мемфис Депай (10'), 2:0 Дейли Блинд (45 + 1'), 2:1 Хаджи Райт (76'), 3:1 Дензел Дюмфрис (81') Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Маттейс де Лигт, 90'), Дензел Дюмфрис, Мартен де Рон (Стивен Бергвейн, 46'), Френки де Йонг, Дейли Блинд, Дави Классен (Теун Коопмейнерс, 46'), Коди Матес Гакпо (Ваутер Вегорст, 90'), Мемфис Депай (Ксави Симонс, 83') США: Кристиан Пулишич, Хесус Феррейра (Джованни Рейна, 46'), Тимоти Уэа (Бренден Ааронсон, 67'), Юнус Муса, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни (Хаджи Райт, 67'), Энтони Робинсон (Джордан Моррис, 90'), Тим Рим, Уолкер Циммерман, Серджино Дест (Деандре Йедлин, 75'), Мэтт Тёрнер Предупреждения: Теун Коопмейнерс (60'), Френки де Йонг (87')

    В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем матча Аргентина — Австралия.

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