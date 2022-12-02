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    Сонг: Камерун побеждал Бразилию раньше. Так что не вижу причин, почему мы не можем сделать это снова

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    Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился ожиданиями о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бразилии.

    Ригобер Сонг
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    Ригобер Сонг

    «Камерун побеждал Бразилию раньше. Так что не вижу причин, почему мы не можем сделать это снова. Я очень уважаю Бразилию, но в футболе бывают сюрпризы, все возможно. И потому твердо верю, что мы способны победить.

    Мы знаем, что матч с бразильцами — это не прогулка в парке. Нас ожидает очень увлекательный поединок. Мы готовы к битве и выложиться по полной», — цитирует Сонга Sportal.

    Напомним, единственная победа Камеруна над Бразилией была на Кубке Конфедераций во Франции в 2003 году.

    Матч Камерун — Бразилией пройдет 2 декабря, начало — в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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