ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Германии покинула турнирДневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»
    Все новости спорта

    Мостовой о поражении Испании от Японии: Думайте сами, решайте сами

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Японии Сборная Германии Футбол Германии ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не верит, что сборная Испании специально проиграла Японии (1:2), чтобы избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «Не верю, что испанцы выбирали себе более легкую сетку. Но вчера за час до игры я общался со многими журналистами и друзьями. Сказал им, что не удивлюсь, если Испания может провернуть такое.

    По ходу игры мы начали это видеть. Меня спрашивали — почему я так думаю? Давайте так: на Хорватию выходишь с первого места — она слабее Марокко? Нет. Повторюсь еще раз: не верю, что Испания выбирала себе соперника. Но так произошло.

  • Дневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»
  • О главных событиях двенадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • Сегодня

    • Японцы забили второй за полчаса до конца матча. Забей Испания еще один, немцы бы выходили дальше. Но ничего такого не произошло — это наводит всех на какие-то мысли. Получилось, как в песне: думайте сами, решайте сами», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто испугается больше?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хилл — Дюкот
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:25
    •  4.58
  • Прогноз на матч Милуоки — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры