Мостовой о поражении Испании от Японии: Думайте сами, решайте сами

Бывший футболист сборной Россиине верит, что сборнаяспециально проиграла(1:2), чтобы избежать встречи св четвертьфинале ЧМ-2022.

«Не верю, что испанцы выбирали себе более легкую сетку. Но вчера за час до игры я общался со многими журналистами и друзьями. Сказал им, что не удивлюсь, если Испания может провернуть такое.

По ходу игры мы начали это видеть. Меня спрашивали — почему я так думаю? Давайте так: на Хорватию выходишь с первого места — она слабее Марокко? Нет. Повторюсь еще раз: не верю, что Испания выбирала себе соперника. Но так произошло.

Японцы забили второй за полчаса до конца матча. Забей Испания еще один, немцы бы выходили дальше. Но ничего такого не произошло — это наводит всех на какие-то мысли. Получилось, как в песне: думайте сами, решайте сами», — приводит слова Мостового «Чемпионат».