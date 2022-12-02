Кубо: Не стоит недооценивать Азию

Полузащитник сборной Япониипрокомментировал победу над Испанией (2:1) и выход в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Есть мы, Австралия, Саудовская Аравия были очень близки к плей-офф... не стоит недооценивать Азию . Такой победы над таким большим соперником, как Испания, никто не ожидал. Мы надеемся, что историческим вечером станет матч 1/8 финала против Хорватии. Наверняка это будет ночь, которая может изменить историю нашего футбола.

В первом тайме я не чувствовал особой опасности от испанцев. Наш план во 2-м тайме был в том, чтобы прессинговать. Другая команда при равном счете начала выбивать мячи подальше от своих ворот. Но с помощью болельщиков мы остаемся здесь еще как минимум на один матч. Надеюсь, это бесплатно», — цитирует L'Equipe Кубо.

Напомним, 5 декабря в 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.