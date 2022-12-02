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    Тренер Уругвая: Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту

    Футбол Сборная Уругвая Сборная Ганы Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал невыход команды из группы ЧМ-2022.

    Диего Алонсо
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    Диего Алонсо

    В заключительном туре уругвайцы обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1), превзойдя их по количеству забитых мячей.

    «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

    Мы сделали максимум из того, что могли дать. ФИФА сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гола. Этому есть доказательства.

    Но сейчас нет необходимости оправдываться», — сказал тренер Goal.

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