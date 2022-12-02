Тренер Уругвая: Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту

Главный тренер сборной Уругваяпрокомментировал невыход команды из группы ЧМ-2022.

В заключительном туре уругвайцы обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1), превзойдя их по количеству забитых мячей.

«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

Мы сделали максимум из того, что могли дать. ФИФА сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гола. Этому есть доказательства.

Но сейчас нет необходимости оправдываться», — сказал тренер Goal.