Тренер Уругвая: Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту

Диего Алонсо Фото: globallookpress.com
В заключительном туре уругвайцы обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1), превзойдя их по количеству забитых мячей.
«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.
Мы сделали максимум из того, что могли дать. ФИФА сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гола. Этому есть доказательства.
Но сейчас нет необходимости оправдываться», — сказал тренер Goal.