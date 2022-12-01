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    Щенсны: Польша играла безобразно, но вышла в плей-офф

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    Голкипер «кадры» Войцех Щенсны рад выходу в плей-офф ЧМ-2022, но разочарован игрой Польши, которая накануне проиграла команде Аргентины (0:2) в матче 3-го тура группового этапа.

    Войцех Щенсны
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    Войцех Щенсны

    «Это было отвратительно, ужасно и прекрасно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд. Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча.

    Выход сборной Польши в плей-офф впервые с 1986 года имеет огромное значение. Это видно по раздевалке команды. Все устали. У нас даже нет сил праздновать. Сбылась мечта выйти в следующий раунд турнира», — цитирует вратаря «Ювентуса» официальный сайт УЕФА.

    Напомним, 4 декабря Польша сыграет против сборной Франции в 1/8 финала ЧМ-2022.

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