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    Скалони: Кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Польшей (2:0) и выход своей команды в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    — Мы остались довольны этой игрой и добытым результатом. Было непросто играть против команды, которая играла в такой выстроенный оборонительный футбол. На ЧМ не бывает простых матчей.

    Нас обыграла Саудовская Аравия — никто такого не ожидал. Можно проиграть даже тогда, когда играешь хорошо. И тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается. Давайте не будем забегать вперед.

    Мы не являемся претендентами на что-либо. Мы просто крепкая команда, которая собирается бороться до конца, — цитирует Скалони Clarin.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против команды Австралии. Данный матч пройдет в субботу, 3 декабря.

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