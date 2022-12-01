Скалони: Кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается

Главный тренер сборной Аргентиныпрокомментировал победу над Польшей (2:0) и выход своей команды в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Мы остались довольны этой игрой и добытым результатом. Было непросто играть против команды, которая играла в такой выстроенный оборонительный футбол. На ЧМ не бывает простых матчей.

Нас обыграла Саудовская Аравия — никто такого не ожидал. Можно проиграть даже тогда, когда играешь хорошо. И тот, кто думает, что с Австралией будет просто, заблуждается. Давайте не будем забегать вперед.

Мы не являемся претендентами на что-либо. Мы просто крепкая команда, которая собирается бороться до конца, — цитирует Скалони Clarin.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против команды Австралии. Данный матч пройдет в субботу, 3 декабря.