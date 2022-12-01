Месси: Приятно добиваться рекордов. Марадона был бы рад за меня

Капитан и нападающий сборной Аргентиныотреагировал на тот факт, что он превзошел легендарного аргентинского футболистапо количеству матче в финальной части чемпионатов мира.

Месси провел уже 22 матчей в финальной части чемпионатов мира.

«Узнал об этом недавно, я этого не знал. Очень приятно иметь возможность продолжать добиваться таких рекордов.

Думаю, Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне много любви. Марадона всегда радовался, когда у меня все складывалось хорошо», — цитирует Месси Le Parisien.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Накануне, 30 декабря, аргентинцы обыграли сборную Польши (2:0) и с первого места в группе С вышли в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала сборная Аргентины сразиться с командой Австралии. Встреча состоится 3 декабря.