Саутгейт: Во втором тайме мы немного изменили расстановку и это принесло результат

Главный тренер Англииостался доволен игрой команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса (3:0).

«Мы полностью контролировали игру в первом тайме, но не создали достаточно моментов. Потом мы немного изменили расстановку, поменять местами Рэшфорда и Фодена. И это решение сработало — активизировались форварды.

Вам нужны голы со всех сторон. Это проблема для соперника, если угроза начинает исходить из разных частей поля», — цитирует Саутгейта BBC.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Англичане набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с командой Сенегала.