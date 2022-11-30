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    Саутгейт: Во втором тайме мы немного изменили расстановку и это принесло результат

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    Главный тренер Англии Гарет Саутгейт остался доволен игрой команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса (3:0).

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Мы полностью контролировали игру в первом тайме, но не создали достаточно моментов. Потом мы немного изменили расстановку, поменять местами Рэшфорда и Фодена. И это решение сработало — активизировались форварды.

    Вам нужны голы со всех сторон. Это проблема для соперника, если угроза начинает исходить из разных частей поля», — цитирует Саутгейта BBC.

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    Англичане набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с командой Сенегала.

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