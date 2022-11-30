ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман
  • 12:30
    • «Динамо» и «Краснодар» хотят приобрести защитника бразильской «Куябы»
  • 12:22
    • «Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире в ОАЭ, где сыграет «Спартак»
  • 11:39
    • Лионель Месси пополнил ростер Modern Warfare II и Warzone 2.0
    Все новости спорта

    Мартинес: Польша — очень сильная команда, но Аргентина должна думать о своей игре

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Польши
    Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился ожиданиями от встречи с Польшей в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Лисандро Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лисандро Мартинес

    «Я представляю себе тяжелое начало, в которой на первое место выходят детали. Если есть возможность ударить, мы должны это делать. Польша — очень сильный соперник, который очень хорошо защищается.

    Польша — очень сильная команда, у них есть такие сильные игроки, как Левандовский. Но мы должны думать о своей игре», — цитирует защитника Goal.

    Польша с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы С. Аргентина (3) — вторая, Саудовская Аравия (3) — третья, Мексика (1) — последняя.

    Матч Польша — Аргентина пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Трехцветные» начинают и выигрывают!
  • Тунис — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Хорватия отправит бельгийцев домой
  • Хорватия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры