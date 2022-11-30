Мартинес: Польша — очень сильная команда, но Аргентина должна думать о своей игре

Защитник сборной Аргентиныподелился ожиданиями от встречи с Польшей в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Я представляю себе тяжелое начало, в которой на первое место выходят детали. Если есть возможность ударить, мы должны это делать. Польша — очень сильный соперник, который очень хорошо защищается.

Польша — очень сильная команда, у них есть такие сильные игроки, как Левандовский. Но мы должны думать о своей игре», — цитирует защитника Goal.

Польша с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы С. Аргентина (3) — вторая, Саудовская Аравия (3) — третья, Мексика (1) — последняя.

Матч Польша — Аргентина пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.