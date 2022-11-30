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    Бейл о вылете Уэльса: Должны гордиться, что вообще пробились на ЧМ

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    Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл поделился комментарием после вылета с чемпионата мира.

    Гарет Бейл
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    Гарет Бейл

    Накануне валлийцы проиграли Англии (0:3) и занял последнее место в группе B.

    «Тяжелый матч против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать: чтобы попасть сюда, мы прошли долгий путь. Мы должны гордиться, что вообще пробились на чемпионат мира. Нас давно здесь не было.

    Мы выложились полностью и все до единого выйдем из этой раздевалки с высоко поднятыми головами, гордясь тем, чего достигли. Мы были бы и рады выступить лучше, но такова реальность, футбол — сложная штука.

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    Мы приобрели неоценимый опыт, побывав в трех из четырех последних крупных турниров», — сказал хавбек сборной Уэльса BBC.

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