Бейл о вылете Уэльса: Должны гордиться, что вообще пробились на ЧМ

Нападающий сборной Уэльсаподелился комментарием после вылета с чемпионата мира.

Накануне валлийцы проиграли Англии (0:3) и занял последнее место в группе B.

«Тяжелый матч против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать: чтобы попасть сюда, мы прошли долгий путь. Мы должны гордиться, что вообще пробились на чемпионат мира. Нас давно здесь не было.

Мы выложились полностью и все до единого выйдем из этой раздевалки с высоко поднятыми головами, гордясь тем, чего достигли. Мы были бы и рады выступить лучше, но такова реальность, футбол — сложная штука.

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Мы приобрели неоценимый опыт, побывав в трех из четырех последних крупных турниров», — сказал хавбек сборной Уэльса BBC.