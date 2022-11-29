ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкНидерланды — Катар. Онлайн
  • 19:28
    • Ла лига потребовала от УЕФА применить к «Ювентусу» спортивные санкции
  • 14:58
    • Ротенберг назначен директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива»
  • 14:46
    • ФИФА сообщила, коснулся ли Роналду мяча в моменте с первым голом в ворота Уругвая
    Все новости спорта

    Ла лига потребовала от УЕФА применить к «Ювентусу» спортивные санкции

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру УЕФА Примера (Ла Лига) Футбол Испании Серия A Футбол Италии Ювентус
    Испанская Ла лига направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием применить к «Ювентусу» спортивные санкции, сообщается на сайте лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В заявлении говорится о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, которые расследовала Финансовая гвардия Италии.

    «Ювентус» обвинялся в учете трансферов выше их реальной стоимости, занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

    В Ла лиге отметили, что совет директоров «Ювентуса» признал серьезные нарушения финансовой отчетности, которые были направлены на введение в заблуждение органов УЕФА по финансовому фейр-плей.

    Напомним, что 28 ноября «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

    Это решение, по информации СМИ, связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

    На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная виктория англичан?
  • Уэльс — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Смогут ли американцы одолеть Иран?
  • Иран — США. Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уэльс — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иран — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры