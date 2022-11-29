Ла лига потребовала от УЕФА применить к «Ювентусу» спортивные санкции

Испанскаянаправила жалобу в(УЕФА) с требованием применить кспортивные санкции, сообщается на сайте лиги.

В заявлении говорится о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, которые расследовала Финансовая гвардия Италии.

«Ювентус» обвинялся в учете трансферов выше их реальной стоимости, занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

В Ла лиге отметили, что совет директоров «Ювентуса» признал серьезные нарушения финансовой отчетности, которые были направлены на введение в заблуждение органов УЕФА по финансовому фейр-плей.

Напомним, что 28 ноября «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

Это решение, по информации СМИ, связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.