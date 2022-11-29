Фернандеш о голе, переписанном с Роналду: Криштиану — нападающий, он ищет голы

Полузащитник сборной Португалиивысказался о победе над Уругваем (2:0) в матче второго тура группы Н ЧМ-2022.

«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов.

Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, кто бы ни забил.

Криштиану — нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.