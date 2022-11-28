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    Португалия — Уругвай. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча второго тура группы H на чемпионате мира в Катаре между сборными Португалии и Уругвая

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    Сборная Португалии
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    Сборная Португалии
    В 22:00 в городе Лусаил лидер квартета H сборная Португалии сыграет со сборной Уругвая, которая потеряла очки в стартовом туре чемпионата. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Португалия

    В первом туре сборные Португалии и Ганы устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались подопечные Фернанду Сантуша (3-2). Счет был открыт только в середине второго тайма, когда нападающий португальской сборной Криштиану Роналду заработал пенальти и сам же его реализовал. На 73-й минуте Андре Айю восстановил паритет в матче, однако до 80-й минуты португальцы смогли забить еще трижды, благодаря голам Феликса и Леау. Ганцы отквитали один мяч за минуту до окончания основного времени матча, но на большее их не хватило. Трудовая победа для сборной Португалии.

    Эта победа стала для португальцев третьей за четыре последних матча. Всего за 10 крайних встреч подопечные Фернанду Сантуша семь раз праздновали успех, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Сборная Португалии как минимум до окончания группового этапа потеряла защитника ПСЖ Данилу, сломавшего три ребра на тренировке.

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    Уругвай

    Южноамериканская команда в первом туре не смогла справиться со сборной Южной Кореи, сыграв в нулевую ничью. Уругвайцы дважды могли открыть счет, но в обоих случаях после ударов Година и Вальверде полет мяча прерывала штанга. Подопечные Диего Алонсо потеряли важные очки и теперь намерены реабилитироваться в матче против чемпионов Европы 2016 года.

    Для уругвайской команды ничья с Южной Кореей стала второй за 10 последних матчей. Также за этот период «небесно-голубые» одержали семь побед при одном поражении.

    Личные встречи

    Команды один раз встречались между собой в очных матчах. Четыре года назад на чемпионате мира в России сборная Уругвая выбила португальцев в плей-офф, обыграв на стадии 1/8 финала со счетом 2-1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 2.57.

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