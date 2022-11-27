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    Щенсный заявил, что готов отбить пенальти от Месси

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    Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный рассказал, что готов отбить пенальти от футболиста Аргентины Лионеля Месси в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «Ты участвуешь на чемпионатах мира для того, чтобы играть против сильнейших футболистов мира.

    Я испытываю большое уважение к игрокам Саудовской Аравии, но я хочу соревноваться с лучшими и, разумеется, Лео Месси — один из них.

    Смог бы я отбить пенальти от него? Его манеру исполнения пенальти сложно анализировать, он может пробить по центру, может отправить мяч по углам.

    Я буду готов к этому, но надеюсь, что в ворота Польши больше не будут ставить такие 11-метровые, как в матче с Аравией. На мой взгляд, там его не было», — приводит слова Щенсного La Repubblica.

    Матч между сборными Аргентины и Польши состоится 30 ноября.

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