Щенсный заявил, что готов отбить пенальти от Месси

Голкипер сборной Польширассказал, что готов отбить пенальти от футболиста Аргентиныв матче 3-го тура группового этапа ЧМ.

«Ты участвуешь на чемпионатах мира для того, чтобы играть против сильнейших футболистов мира.

Я испытываю большое уважение к игрокам Саудовской Аравии, но я хочу соревноваться с лучшими и, разумеется, Лео Месси — один из них.

Смог бы я отбить пенальти от него? Его манеру исполнения пенальти сложно анализировать, он может пробить по центру, может отправить мяч по углам.

Я буду готов к этому, но надеюсь, что в ворота Польши больше не будут ставить такие 11-метровые, как в матче с Аравией. На мой взгляд, там его не было», — приводит слова Щенсного La Repubblica.

Матч между сборными Аргентины и Польши состоится 30 ноября.