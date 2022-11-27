Гол Дзагоева помог «Рубину» обыграть «Нефтехимик»

Казанскийодержал домашнюю победу над нижнекамским(2:0) в матче 20-го тура первой лиги.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Фамейе получил мяч на правом углу вратарской гостей от Безрукова, опередил Обухова и защитников, развернулся и покатил снаряд назад, а набежавший Алан Дзагоев с 14 метров отправил его под перекладину.

А на 60-й минуте Кабутов с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, а Константин Нижегородов головой отправил мяч в дальний угол.

Футбол. Россия. ФНЛ Рубин — Нефтехимик 2:0 Голы: 1:0 Dzagoev A. (31'), 2:0 Константин Нижегородов (60') Рубин: Юрий Дюпин, Bezrukov R. (Игорь Горбунов, 57'), Dzagoev A. (Олег Иванов, 72'), Джоэль Фамейе (Камиль Муллин, 78'), Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович (Teslenko E., 77'), Константин Нижегородов, Артём Попов, Илья Самошников, Александр Зотов Нефтехимик: Obukhov I., Barsov M. (Uridia M., 62'), Berdnikov A., Galiulin V., Kalugin N. (Dvoretskov F., 78'), Khubaev D. (Denisov R., 63'), Moskvichev V., Shiryaev M., Shkolik I. (Kotik A., 46'), Shorkin M. (Zorin B., 46'), Sitdikov M. Предупреждения: Shkolik I. (43'), Виталий Лисакович (72'), Shiryaev M. (74')

«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 27 очков.

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельном матче тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» — 1:1.

В составе хозяев отличился Константин Базелюк. У хабаровского клуба автором гола стал Магомед Мусалов.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — СКА-Хабаровск 1:1 Голы: 1:0 Константин Базелюк (64'), 1:1 Musalov M. (68') Акрон: Сергей Волков, Владимир Азаров (Дмитрий Сасин, 79'), Константин Базелюк, Иван Чудин (Данил Полубояринов, 46'), Khodzhaniyazov D., Сергей Макаров, Владимир Марухин (Максим Матвеев, 79'), Максим Палиенко, Даниил Сагуткин, Константин Савичев, Павел Шакуро СКА-Хабаровск: Imamov I., Bavin Y., Даниил Фомин, Geloyan I. (Gashchenkov M., 46'), Ivankov A., Levitskiy D., Miroshnichenko N., Musalov M., Petrov I., Starodub D., Тимур Жамалетдинов Предупреждение: Даниил Сагуткин (84')

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в таблице первой лиги (33 очка). «Акрон» расположился на 13-й строчке (22 очка).