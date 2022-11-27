«Краснодар» — «Химки»: счет 4:1, обзор голов

Эдуард Сперцян открыл счет в начале игры. Гости ответили мячом Бутты Магомедова. Удар Джона Кордобы. решил исход первого тайма.
В начале второй половины Кордоба сделала дубль, а Александр Кокшаров довел дело до разгрома.
Футбол. Россия. Кубок
Краснодар — Химки 4:1
Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (13'), 1:1 Magomedov B. (30'), 2:1 Cordoba J. (32'), 3:1 Cordoba J. (57'), 4:1 Александр Кокшаров (89') Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов (Matsukatov A., 83'), Михайло Баньяц (Karpov D., 76'), Cordoba J. (Александр Кокшаров, 83'), Алексей Ионов (Bogdanets K., 87'), Кевин, Вячеслав Литвинов, Petrov S., Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Химки: Артур Чёрный, Александр Долгов (Dibirov I., 79'), Glavcic N., Брайан Идову, Kazantsev D., Magomedov B., Даниэль Мишкич (Akhmaev S., 83'), Резиуан Мирзов, Антон Митрюшкин, Алексей Никитин, Илья Садыгов Предупреждение: Алексей Никитин (86')
«Краснодар» занял первое место в группе А и вышел в плей-офф Кубка России, а «Химки» стали последними в квартете.