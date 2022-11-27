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    Кан: Почему бы Германии не победить? Испания — топ-команда, но очень молодая

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о предстоящем матче ЧМ-2022 между сборными Испании и Германии.

    Оливер Кан
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    Оливер Кан

    «В таких матчах нужны яйца. После вылета на последнем чемпионате мира игроки оказались в шатком положении.

    Почему бы нам не обыграть Испанию? Это топ-команда, но при этом очень молодая. Победа может положительно сказаться на остальной части турнира.

    Я полностью убежден, что Ханси Флик сделал правильные выводы на сегодняшний матч с Испанией.

    Я знаю, что он всегда думает очень, очень позитивно, и подобные вещи также работают с игроками. Я очень надеюсь, что он выберет правильный состав на матч», — сказал Кан в эфире Bild TV.

    Команды встретятся в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

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