Кан: Почему бы Германии не победить? Испания — топ-команда, но очень молодая

Генеральный директорвысказался о предстоящем матче ЧМ-2022 между сборными

«В таких матчах нужны яйца. После вылета на последнем чемпионате мира игроки оказались в шатком положении.

Почему бы нам не обыграть Испанию? Это топ-команда, но при этом очень молодая. Победа может положительно сказаться на остальной части турнира.

Я полностью убежден, что Ханси Флик сделал правильные выводы на сегодняшний матч с Испанией.

Я знаю, что он всегда думает очень, очень позитивно, и подобные вещи также работают с игроками. Я очень надеюсь, что он выберет правильный состав на матч», — сказал Кан в эфире Bild TV.

Команды встретятся в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.