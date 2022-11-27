Фернандес: Мы хотим одержать ещё одну победу

Энцо Фернандес Фото: globallookpress.com
«Я очень рад сегодняшней победе, наша команда заслужила её.
Для всех жителей Аргентины, которые пришли поддержать нас на стадион, и для всех тех, кто поддерживает нас дома — эта победа посвящается вам.
Эта группа позволит показать нам лучшую версию себя. Мы хотим одержать ещё одну победу, что очень важно для нас», — приводит слова Фернандеса официальная страница аргентинской футбольной ассоциации в социальных сетях.
Следующий матч сборная Аргентины проведет 30 ноября против сборной Польши.