Фернандес: Мы хотим одержать ещё одну победу

Полузащитник сборной Аргентиныдал комментарий после победы своей команды в матче группового этапа ЧМ с Мексикой (2:0).

«Я очень рад сегодняшней победе, наша команда заслужила её.

Для всех жителей Аргентины, которые пришли поддержать нас на стадион, и для всех тех, кто поддерживает нас дома — эта победа посвящается вам.

Эта группа позволит показать нам лучшую версию себя. Мы хотим одержать ещё одну победу, что очень важно для нас», — приводит слова Фернандеса официальная страница аргентинской футбольной ассоциации в социальных сетях.

Следующий матч сборная Аргентины проведет 30 ноября против сборной Польши.