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    Бельгия — Марокко. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча второго тура группы F на чемпионате мира в Катаре между сборными Бельгии и Марокко

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    Подопечные Роберто Мартинеса в качества лидера квартета F сыграют против марокканской команды, которая в первом туре отобрала очки у сборной Хорватии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Бельгия

    Сборная Бельгии в первом туре встречалась с канадской командой и смогла одержать победу с минимальным счетом 1-0. «Красные дьяволы» могли пропустить уже на старте матча, но полузащитник «кленовых листьев» Альфонсо Дэвис не реализовал одиннадцатиметровый. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа вытащил мяч из левого угла, а на добивании Дэвис пробил выше ворот. На исходе первой половины Батшуайи опередил защитника канадской команды в штрафной и отправил мяч в сетку. Во втором тайме счет не изменился и бельгийцы оформили первую победу на турнире.

    Эта победа стала для сборной Бельгии первой за три последних матча. Ранее подопечные Роберто Мартинеса уступили в заключительном туре Лиги наций Нидерландам (0-1), а в товарищеском матче 18 ноября проиграли сборной Египта (1-2). Всего за 10 последних матчей на счету «красных дьяволов» 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

    По-прежнему в лазарете команды из-за травмы подколенного сухожилия находится нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Главный тренер Роберто Мартинес заявил, что не рассчитывает на 29-летнего форварда в ближайшей игре.

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    Марокко

    Сборная Марокко в первом туре разошлась миром с вице-чемпионами мира из Хорватии (0-0). Матч прошел практически без опасных моментов, а команды нанесли лишь по два удара в створ. «Атласские львы» набрали одно очко и теперь делят вторую позицию в группе F со сборной Хорватии.

    Благодаря этой ничьей, сборная Марокко продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. За этот период африканская команда одержала пять побед и трижды разделила очки с соперником.

    Подопечные Валида Реграги подходят к матчу с Бельгией с кадровыми потерями. Ближайшую встречу пропустит защитник Мазрауи, получивший травму во время матча с хорватами. Также под вопросом остается участие в игре одного из лидеров команды — Ашрафа Хакими. Игрок ПСЖ испытывает проблемы с бедром.

    Личные встречи

    Команды один раз встречались между собой в рамках чемпионата мира. В 1994 году на мундиале в США сборная Бельгии с минимальным счетом переиграла марокканцев в первом туре группового этапа (1-0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.50.

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