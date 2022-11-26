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    Президент «Сочи» подтвердил назначение Бердыева

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    Функционер отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.

    «Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба.

    А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее.

    На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.

    Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды.

    Он будет помогать во всех аспектах развития клуба», — приводит «Коммент.Шоу» слова Ротенберга.

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    • Предыдущим местом работы Бердыева был иранский «Трактор», 24 ноября тренер покинул клуб.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

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