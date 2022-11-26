Президент «Сочи» подтвердил назначение Бердыева

Президентподтвердил назначение главным тренером команды.

Функционер отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба.

А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее.

На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.

Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды.

Он будет помогать во всех аспектах развития клуба», — приводит «Коммент.Шоу» слова Ротенберга.

Предыдущим местом работы Бердыева был иранский «Трактор», 24 ноября тренер покинул клуб.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.