Сегодня в 22:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток матча второго тура группы С, в котором неудачник первой игры сборная Аргентины сразится со сборной Мексики, набравшей одно очко на старте. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Аргентина

Подопечные Лионеля Скалони в первом туре шокировали многих. Южноамериканская команда, считавшаяся одним из фаворитов всего турнира, споткнулась уже на старте мундиаля, проиграв сборной Саудовской Аравии (1-2). Аргентинцы легко вышли вперед, благодаря хладнокровному исполнению одиннадцатиметрового удара Месси на 10-й минуте игры. В дальнейшем «бело-голубые» забили еще трижды, но каждый раз линейный арбитр поднимал флажок, отменяя голы из-за офсайдов.

На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом аргентинцев, а во второй половине матча начался настоящий хаос. Азиатская команда перевернула ход встречи, забив дважды за 8 минут. Голами в составе аравийцев отличились Аль-Шехри и Аль-Давсари. Месси и компания отчаянно пытались сравнять счет в оставшееся время матча, но подопечные Ренаре Эвре не дрогнули и добыли для себя историческую победу.

Аргентина не только проиграла первый стартовый матч на чемпионате мира, начиная с 1990 года, но и прервала свою 36-матчевую беспроигрышную серию. Таким образом, аргентинцы не смогли повторить рекорд сборной Италии, которая не проигрывала на протяжении 37-матчей.

Мексика

Сборная Мексики в первом туре группы C встречалась с польской командой. Героем этой игры можно назвать вездесущего голкипера мексиканцев Гильермо Очоа. 37-летний голкипер, который феерил еще на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, вновь продемонстрировал свои лучшие вратарские качества. На 58-й минуте Очоа переиграл форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, отразив удар поляка с одиннадцатиметровой отметки. До конца встречи счет так и не изменился и после финального свистка команды набрали по одному очку.

Результаты мексиканской сборной продолжают оставаться нестабильными. В рамках подготовки к чемпионату мира «зеленые» провели пять товарищеский матчей, в которых одержали две победы и уступили в трех случаях.

Личные встречи

Последние четыре игры между командами носили товарищеский характер, в которых трижды были сильнее аргентинцы и еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В рамках чемпионата мира Аргентина и Мексика сыграли между собой три раза.

На самом первом чемпионате мира 1930 года в Уругвае «небесно-голубые» крупно обыграли мексиканцев со счетом 6-3. В следующий раз команды встретились на мундиале 2006 года в Германии, где аргентинцы вырвали путевку в четвертьфинал, обыграв соперника в дополнительное время (2-1). Последнее на данный момент противостояние Аргентины и Мексики на чемпионатах мира случилось в 2010 году в ЮАР. Как и 4 года назад команды вновь встретились в 1/8 финала и аргентинцы одержали убедительную победу со счетом 3-1.

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