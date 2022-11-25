Нидерландский журналист о Промесе: В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Квинси

Нидерландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал непопадание вингера «Спартака» Квинси Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

Сборная Нидерландов сыграет с командой Эквадора во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 19:00 мск.

«Нидерланды фаворит в этом матче, но Луи ван Гал и все его игроки знают опасности, которые могут исходить от Эквадора. Это хорошая южноамериканская сборная, которая может навязать борьбу в этом матче и создать проблемы оранжевым львам.

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К Квинси Промесу претензий ни у ван Гаала, ни у фанатов сборной Нидерландов нет. Он бы при любых раскладах не попал в состав, даже если бы у него не было истории с поножовщиной в Нидерландах. В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Квинси.

Атака сборной Нидерландов ничего не теряет в отсутствие Промеса. В сборной ван Гала нападающий "Спартака" не был бы на ведущих ролях и не бы определял игру команды», — приводит слова Ламмерса Sport24.

В текущем чемпионате России Промес провел 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.