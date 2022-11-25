Льорис — о Ришарлисоне: Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается

Вратарь сборной Франциивысказался о сборной Бразилии, отметив своего одноклубника по «

Бразильцы одержали победу над сборной Сербии (2:0) в своем первом матче ЧМ-2022. Ришарлисон оформил дубль.

«Неймар по-прежнему является иконой мирового футбола. Я больше не буду об этом говорить. Просто не знаю степени серьезности его травмы.

Что касается Ришарлисона, то я очень рад за него. Его меньше всего ожидали в стартовом составе команды.

Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается. У него также есть эта гениальность, которую он смог продемонстрировать во втором голе. Это было зрелищно — лучший гол турнира на данный момент.

Мы знаем про статус фаворитов бразильской команды. Всегда непросто проводить первый матч против хорошо организованной команды», — сказал игрок RMC Sport.