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    Льорис — о Ришарлисоне: Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается

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    Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о сборной Бразилии, отметив своего одноклубника по «Тоттенхэму» Ришарлисона.

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    Бразильцы одержали победу над сборной Сербии (2:0) в своем первом матче ЧМ-2022. Ришарлисон оформил дубль.

    «Неймар по-прежнему является иконой мирового футбола. Я больше не буду об этом говорить. Просто не знаю степени серьезности его травмы.

    Что касается Ришарлисона, то я очень рад за него. Его меньше всего ожидали в стартовом составе команды.

    Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается. У него также есть эта гениальность, которую он смог продемонстрировать во втором голе. Это было зрелищно — лучший гол турнира на данный момент.

    Мы знаем про статус фаворитов бразильской команды. Всегда непросто проводить первый матч против хорошо организованной команды», — сказал игрок RMC Sport.

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