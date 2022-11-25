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    Форвард Сенегала Диа: Я горжусь тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира

    Футбол Сборная Сенегала Сборная Катара
    Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа поделился впечатлениями после победы над Катаром (3:1) в матче группового турнира ЧМ-2022.

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    «Я горжусь тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира. Когда счет был 2:1, это вселило в них надежду, особенно при поддержке болельщиков.

    Мы были немного напуганы, но мы знали, что все еще можем победить. И нам удалось забить третий гол.

    Теперь будем готовиться к следующей игре, которая будет решающей», — цитирует BeIN Sports Диа.

    29 ноября в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал проведет встречу с Эквадором. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.

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