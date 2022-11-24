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    Защитник ЦСКА предположил, кто возглавит сборную Бразилии после ЧМ-2022

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    Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кто может заменить Тите на посту главного тренера сборной Бразилии после чемпионата мира в Катаре.

    Тите
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    Тите

    «Тите — отличный тренер, который брал клубный чемпионат мира. Его "Коринтианс" побеждал великолепный "Челси". Сейчас в сборной он проделывает хорошую работу.

    Команда должна подойти сильной к турниру. Победа на ЧМ-2022 была бы классным подарком в том числе для него самого.

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    • Информация об уходе Тите после ЧМ-2022? Я бы этого не хотел, но если это произойдет, то я бы советовал взять тренера "Флуминенсе" Фернандо Дениза. У него интересный стиль — его команды владеют мячом, как у Гвардиолы», — приводит слова Роши «Чемпионат».

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