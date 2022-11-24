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    Полузащитник «Динамо» перенес операцию, связанную с травмой плеча

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    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча, сообщает пресс-служба московского клуба

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    26-летний норвежский футболист получил повреждение 8 октября в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «В связи со слабой динамикой консервативной терапии и предстоящей зимней паузой, когда игрок должен полноценно набрать физическую форму перед весенней частью чемпионата, медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство.

    Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах», — говорится в заявлении.

    «Динамо» арендовало норвежца у «Ростова» в сентябре на год с правом выкупа. Норманн провел за бело-голубых шесть матчей, отыграв в сумме 295 минут.

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