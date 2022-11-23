«Вышли сыграть в футбольчик». Президент «Оренбурга» рассказал, почему Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Президент «Оренбурга»прокомментировал сенсационное поражение сборнойот(1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Чемпионат мира постепенно разгоняется. Обычно первая игра в каком‑то роде основополагающая, но хозяева турнира в этот раз не очень убедительно смотрелись. Потом разогнались.

Я полностью смотрел игры Аргентины, Дании. Турнир набирает ход. Впереди будет много интересного.

Поражение аргентинцев? Ну ничего. Скажу словами нашего тренера Марцела Лички после проигрыша "Химкам": "Мы поехали поиграть в футбольчик". Вот и Аргентина, на мой взгляд, решила сыграть в "футбольчик". Сэкономить силы, набрать форму. В итоге и проиграли», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».