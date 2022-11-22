Мостовой: Саудовская Аравия вошла в историю на много лет

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал сенсационное поражениеот(1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Фантастика просто. То, что я увидел, это фантастика, словами не опишешь. Сами понимаете, никто не мог такое представить. Саудовская Аравия победила заслуженно, вошла в историю на много лет. Понятно, что аргентинцев сейчас разбомбят везде. Я говорил, что нужно сначала посмотреть первый тур, а потом делать выводы — и вот уже такой сумасшедший сюрприз!

Месси приучил всех, что будет вытаскивать любую игру. А вы попробуйте сами поиграть, чтобы он постоял, покурил! Он же не робот, хотя нам много раз так казалось.

Но подчеркну ещё раз: тут надо хвалить Саудовскую Аравию, особенно на фоне Катара и Ирана. Саудовцы вышли заряженными, сразу совершили несколько фолов на аргентинцах, навязали борьбу», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.