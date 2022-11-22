Федотов: У нас не было четкости в комбинациях

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче с «(0:1 пен) в рамках 5-го тура Кубка России.

«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол.

Справились с давлением "Урала", у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.

Во втором тайме "Урал" совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты.

Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. В серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в группе Кубка России (11 очков). ЦСКА идет на 2-ом месте (10).