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    Федотов: У нас не было четкости в комбинациях

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уралом» (0:1 пен) в рамках 5-го тура Кубка России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол.

    Справились с давлением "Урала", у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.

    Во втором тайме "Урал" совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты.

    Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. В серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

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