Семак о поражении от «Ахмата»: Достаточно часто фавориты уровня «Реала» проигрывают соперникам из нижней части таблицы

Главный тренервысказался о результатах питерской команды в первой части сезона.

Единственное поражение в рамках РПЛ сине-бело-голубые потерпели в 16-м туре — от «Ахмата» (1:2).

«Недонастрой — ​избитый термин. Конечно, его не было. Взять нашу игру против "Ахмата". Да, с точки зрения моментов первый тайм был не самый яркий. Но во втором мы контролировали мяч, старались, создавали острые ситуации.

И по движению хорошая игра, и по количеству моментов. Но проиграли — ​такое в футболе бывает. В каждом матче, где мы теряли очки, были какие-то свои причины.

Невозможно найти команду, которая все время бы выигрывала. Достаточно часто фавориты уровня "Реала" или "Манчестера" проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

Конечно, поддерживать мотивацию сложно. Здесь нужна совокупность факторов. Чтобы был голод до побед, чтобы сохранялось стремление игроков показывать максимум своих возможностей и добиваться результата в каждом матче.

Это непросто, но в большинстве случаев у нас получается», — сказал тренер клубной пресс-службе.