Мане оценил шансы Сенегала на успех на ЧМ-2022

Сенегальский нападающийвысказался о шансах своей национальной команды на успех на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

Напомним, что форвард «Баварии» данный пропустит мундиаль из-за полученной травмы.

«Многие из вас прислали мне сообщения поддержки после травмы. Слава богу, операция, которую мне сделали в середине недели, прошла успешно, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас и выразить свою признательность.

В понедельник наша дорогая страна начнет свой путь на чемпионате мира по футболу в Катаре. Я уверен, что "львы" превзойдут самих себя и будут подходить к каждому матчу как к настоящему финалу. Убежден, что все сенегальцы будут сидеть перед телевизором, чтобы поддержать и ободрить нашу доблестную сборную.

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Как и все болельщики, уверен, мои товарищи по команде будут сражаться как единый организм, чтобы представить наш дорогой Сенегал», — написал Мане в социальной сети.