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    «Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Казанский «Рубин» одержал выездную победу над «Уфой» (2:1) в матче 19-го тура Первой лиги.

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    Футбол. Россия. ФНЛ
    Уфа — Рубин 1:2
    Голы: 1:0 Иван Темников (17'), 1:1 Виталий Лисакович (45+1'), 1:2 Виталий Лисакович (85') Уфа: Иван Кукушкин, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Кэтэлин Карп (Руслан Фищенко, 71'), Данила Емельянов, Артём Голубев, Алексей Никитин, Дилан Ортис (Роман Минаев, 38'), Pliev Z., Иван Темников, Ushakhin L. Рубин: Юрий Дюпин, Dzagoev A. (Игорь Горбунов, 79'), Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович, Камиль Муллин (Teslenko E., 87'), Константин Нижегородов, Артём Попов, Илья Самошников, Александр Зотов Предупреждения: Дилан Ортис (5'), Dzagoev A. (15'), Илья Самошников (45'), Дмитрий Кабутов (57'), Алексей Никитин (70')
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