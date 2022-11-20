«Уфа» — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

Футбол. Россия. ФНЛ
Уфа — Рубин 1:2
Голы: 1:0 Иван Темников (17'), 1:1 Виталий Лисакович (45+1'), 1:2 Виталий Лисакович (85') Уфа: Иван Кукушкин, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Кэтэлин Карп (Руслан Фищенко, 71'), Данила Емельянов, Артём Голубев, Алексей Никитин, Дилан Ортис (Роман Минаев, 38'), Pliev Z., Иван Темников, Ushakhin L. Рубин: Юрий Дюпин, Dzagoev A. (Игорь Горбунов, 79'), Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович, Камиль Муллин (Teslenko E., 87'), Константин Нижегородов, Артём Попов, Илья Самошников, Александр Зотов Предупреждения: Дилан Ортис (5'), Dzagoev A. (15'), Илья Самошников (45'), Дмитрий Кабутов (57'), Алексей Никитин (70')